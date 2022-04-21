Южно-Сахалинск, 21 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Сахалин и Курилы нарастили уровень газификации с 14 до 54%. К 2025 году в островном регионе планируют подключить к газу 11 тыс. домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил до конца 2022 года собрать все заявки на догазификацию частного сектора.

«Заявки на догазификацию от потребителей необходимо собрать заранее, вне зависимости от того, в каком году планируется подключение того или иного домовладения к газу. Это позволит заранее провести всю необходимую работу – сделать проект внутридомовой сети, приобрести оборудование. Наша общая задача сделать так, чтобы газ пришёл в дома сахалинцев», — сказал Лимаренко.

В регионе собрано уже 4516 заявок от населения на газификацию, заключено 1414 договоров. Для более оперативной работы с заявками населения Сахалина АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» мобилизовало 15 человек с хабаровского офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках пусконаладочных работ гелиевого ХАБа во Владивостоке в сахалинский порт Корсаков отправлена первая, тестовая партия жидкого кислорода.