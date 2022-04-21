Москва, , 11:58 — REGNUM Высокая инфляция в России и в мире связана не только с ситуацией на финансовых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что темпы инфляции в РФ снижаются из-за стабилизации на финансовых рынках.

Рост цен

«Высокая инфляция в России и в мире связана не только с ситуацией на финансовых рынках. Серьезную угрозу представляют немонетарные, нефинансовые факторы, – сказал Мастеров. – Во-первых, сохраняются последствия пандемии. Разрыв логистических цепочек, экономических связей, локдауны привели к нарушениям производственных процессов на многих предприятиях. Когда производство зависит от импортных комплектующих, оборудования, имеет разветвленную сеть филиалов в разных странах, это неизбежно ведет к сбоям в выпуске и поставке готовой продукции, увеличивает себестоимость производства. Возникают риски товарного дефицита, что вместе с ростом себестоимости – серьезный фактор роста цен».

Во-вторых, как отметил Мастеров, после выхода из ограничений, связанных с пандемией, резко вырос спрос на сырье, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы.

«В-третьих, украинский кризис, сопровождающийся усилением геополитической конфронтации. Он усилил все негативные тенденции в экономике, влияющие на ускорение инфляции, а также создал новые угрозы и вызовы, в том числе и экономического характера. Серьезную угрозу для многих западных и развивающихся стран представляет и набирающий обороты продовольственный дефицит, также разгоняющий инфляцию. Все перечисленное актуально и для российской экономики», – сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что при неблагоприятных обстоятельствах Россия может столкнуться с ежеквартальными взлетами цен на 15–20%.

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