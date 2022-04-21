Горно-Алтайск, , 11:58 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 78 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 31 141 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 049. За сутки выявлено семь новых носителей, четверо заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 655, в том числе 607 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 623, за весь период – 439 674», — добавили в оперштабе.