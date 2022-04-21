Москва, 21 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Московской области на участке Лыткаринского шоссе с 3,18 по 3,36 км в рамках эксперимента впервые в России установили тросовое ограждение с алюминиевым покрытием, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

44.mchs.gov.ru ДТП

Данный участок автотрассы был выбран в связи с тем, что в 2021 году и с начала 2022 году зафиксированы неоднократные нарушения ПДД. Водители разворачивались через островок безопасности, что приводило к ДТП со встречными столкновениями автомобилей.

Трос с алюминиевым покрытием установлен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в качестве теста для повышения безопасности дорожного движения. Итоги эксперимента подведут в июне 2022 года.

Отмечается, что трос отличается повышенной прочностью и коррозионностойкостью за счёт плакирования стальной проволоки алюминием. Безремонтный период эксплуатации составляет более 25 лет. Разрывное усилие троса — 23 тонны при норме 18 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области комплексы фотовидеофиксации начали массово внедрять функцию по распознаванию непристегнутых ремней безопасности.

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