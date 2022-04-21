Ростов-на-Дону, 21 апреля 2022, 11:56 — REGNUM В Ростовской области до 1 июля 2022 года примут закон о льготной ипотеке для студентов донских вузов, демонстрирующих отличные знания. Об этом 21 апреля глава региона Василий Голубев заявил в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Считаю необходимым уже до 1 июля этого года принять областной закон о пониженной ставке по ипотеке для выпускников-отличников наших вузов, сделав отдельный акцент на выпускниках медицинских образовательных учреждений», — сказал Голубев.
По его словам, важной задачей по-прежнему является привлечение медицинских кадров для работы в первичном звене здравоохранения. Эту работу необходимо ускорить.
При этом на Дону уже увеличено количество целевых бюджетных мест в Ростовском государственном медицинском университете и медицинских колледжах, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», осуществляется поддержка медикам, трудоустроившимся в лечебные учреждения угледобывающих территорий.
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