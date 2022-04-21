Лима, 21 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Перу Модесто Монтойя раскритиковал заявление транснациональной испанской компании Repsol о том, что она завершила очистку 28 пляжей, загрязненных в результате разлива нефти. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы обнаружили, что Repsol использует очень сомнительные и даже неэтичные методы. Мы потрясены, ведь нельзя смешивать чистый песок с загрязненным», — сказал Монтойя.

По словам министра, то, что делает компания, несмотря на наличие больших ресурсов, «является оскорблением для Перу», в связи с чем Агентство по экологической оценке и надзору Перу приказало Repsol прекратить эту практику или доказать, что на международном уровне это приемлемый метод.

Монтойя также заявил, что ущерб, нанесенный разливом около 12 000 баррелей нефти 15 января, когда она поставлялась на нефтеперерабатывающий завод на севере Лимы, виден на поверхности, а последствия на морском дне ужасны и непоправимы.

По его словам, восстановление морского дна может занять около 10 лет, поскольку пострадала система питания морских видов: «Там, где была нефть, происходит осаждение тяжелых загрязняющих веществ, и морское дно, где раньше была соответствующая флора для выживания видов, загрязнено».

Он добавил, что «нам придется оценить последствия, чтобы потребовать от Repsol заплатить за весь ущерб, который она нанесла разливом нефти».