История вопроса

Привлечение инвесторов к реконструкции объектов ЖКХ. Инвесторы вкладывают деньги в ремонт или строительство и в дальнейшем могут эксплуатировать государственное имущество и получать доход.



Сторонники концессионных соглашений называют несколько плюсов: от возможности реконструировать и модернизировать объекты ЖКХ не тратя на это бюджетные средства до оставления имущества в собственности государства. Из минусов — трудности в поиске подходящих инвесторов, а также риски полной передачи инфраструктуры ЭКХ в частные руки с последующим ростом цен.

