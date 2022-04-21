Волгоград, 21 апреля 2022, 12:04 — REGNUM Новый руководитель назначен в «Концессии водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения» Волгограда, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Документы опубликованы на сайтах обеих компаний в разделе «Существенные факты». Согласно принятому решению, директор обществ Елена Ахременко досрочно сложила свои полномочия с 19 апреля.
С 20 апреля новым руководителем «Концессий» избран Сергей Сивоконь, который с апреля 2021 года возглавлял региональный фонд капремонта.
Елена Ахременко руководила предприятиями с ноября 2020 года.
В 2015 году Сергей Сивоконь, занимая должность заместителя главы администрации Волгограда, был главой конкурсной комиссии по передаче муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в концессионное соглашение.