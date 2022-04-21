Волгоград, 21 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Новый руководитель назначен в «Концессии водоснабжения» и «Концессиях теплоснабжения» Волгограда, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Документы опубликованы на сайтах обеих компаний в разделе «Существенные факты». Согласно принятому решению, директор обществ Елена Ахременко досрочно сложила свои полномочия с 19 апреля.

С 20 апреля новым руководителем «Концессий» избран Сергей Сивоконь, который с апреля 2021 года возглавлял региональный фонд капремонта.

Елена Ахременко руководила предприятиями с ноября 2020 года.

В 2015 году Сергей Сивоконь, занимая должность заместителя главы администрации Волгограда, был главой конкурсной комиссии по передаче муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в концессионное соглашение.