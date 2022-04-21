Мосальск, Калужская область, 21 апреля 2022, 13:05 — REGNUM В Калужской области учреждение социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в городе Мосальске прокурорской проверкой признан опасным для проживания, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.
Установлено, что покрытие полов в комнатах для проживания имело существенные повреждения и нарушения целостности, на стенах потрескалась и отслоилась краска вместе со шпатлёвкой, замена ламп в комнатах своевременно не производилась. Одновременно были выявлены нарушения правил противопожарного режима и другие.
Прокуратурой в адрес директора Мосальского дома-интерната для престарелых и инвалидов внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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