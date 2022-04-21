Мосальск, Калужская область, 21 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Калужской области учреждение социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в городе Мосальске прокурорской проверкой признан опасным для проживания, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дом-интернат для престарелых

Установлено, что покрытие полов в комнатах для проживания имело существенные повреждения и нарушения целостности, на стенах потрескалась и отслоилась краска вместе со шпатлёвкой, замена ламп в комнатах своевременно не производилась. Одновременно были выявлены нарушения правил противопожарного режима и другие.

Прокуратурой в адрес директора Мосальского дома-интерната для престарелых и инвалидов внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.