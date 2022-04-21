Москва, , 11:54 — REGNUM Правительство России предотвратило перманентный рост цен, который означал бы раскручивание инфляционной спирали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что «темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках».

Рост цен Pixabay.com

«Такое заявление слишком обобщенно отражает ситуацию, — сказал Балацкий. — Дело в том, что влияние санкций носит шоковый и, следовательно, импульсный характер. Это означает, что все негативные экономические ожидания и процессы уже отразились в стоимости товаров и услуг. Правительство России предотвратило перманентный рост цен, который означал бы раскручивание инфляционной спирали. В настоящее время на рынке сложился неустойчивый ценовой консенсус, и в этом смысле можно говорить о стабилизации инфляции. Однако сама причина роста цен в виде дефицита многих товаров не исчезла».

По словам Балацкого, это означает, что через три-четыре месяца, когда у рыночных участников накопится негативная информация о реальных экономических процессах, можно ожидать нового роста цен.

«Справиться с ситуацией можно, только ликвидировав товарный дефицит. Этого можно добиться либо за счет внутреннего импортозамещающего производства, либо за счет появления новых зарубежных поставщиков. К сожалению, за предстоящие три-четыре месяца такую работу по широкой товарной номенклатуре осуществить крайне трудно. Но не невозможно, – сказал экономист. — При неблагоприятных же обстоятельствах можно ожидать ежеквартальных взлетов цен на 15–20% с последующей стабилизацией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что серьезного ослабления инфляции в РФ можно добиться только с помощью резкого падения уровня потребления.

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