Остин, США, 21 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сотням правоохранителей в американском штате Техас грозят дисциплинарные взыскания, если они не сбросят лишний вес, сообщает New York Post.

Борьба с ожирением

С такими требованиями выступило местное министерство общественного здравоохранения. По сообщению Dallas Morning News, чтобы соответствовать новым требованиям, сотрудники силовых ведомств должны иметь обхват талии в 100 см, для женщин это требование составляет 90 см.

Из 4000 сотрудник силовых структур штата не соответствуют стандарту 200 — и им был дан план физической подготовки, чтобы записывать и делиться своим прогрессом с отделом, который включает проверки каждые четыре недели.

«Я буду тренироваться 5 дней в неделю по 45 минут в день», — указал один правоохранитель в качестве цели в фитнесе в документах, полученных Dallas Morning News.

«Я буду пить не более одной диетической газировки в день», — отметил еще один сотрудник силовых подразделений в качестве второй цели. — Когда мне хочется газировки, я вместо этого пью воду».

По сообщению Houston Chronicle, сотрудник с излишним весом должны его сбросить к 1 декабря, иначе они могут быть временно отстранены от работы. Им также не разрешается работать сверхурочно или подрабатывать.