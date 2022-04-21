В Техасе силовиков с излишним весом заставили похудеть к декабрю
Остин, США, 21 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сотням правоохранителей в американском штате Техас грозят дисциплинарные взыскания, если они не сбросят лишний вес, сообщает New York Post.
С такими требованиями выступило местное министерство общественного здравоохранения. По сообщению Dallas Morning News, чтобы соответствовать новым требованиям, сотрудники силовых ведомств должны иметь обхват талии в 100 см, для женщин это требование составляет 90 см.
Из 4000 сотрудник силовых структур штата не соответствуют стандарту 200 — и им был дан план физической подготовки, чтобы записывать и делиться своим прогрессом с отделом, который включает проверки каждые четыре недели.
По сообщению Houston Chronicle, сотрудник с излишним весом должны его сбросить к 1 декабря, иначе они могут быть временно отстранены от работы. Им также не разрешается работать сверхурочно или подрабатывать.