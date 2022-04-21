В Петербурге определились лидеры по доходам среди вице-губернаторов
Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Среди членов правительства Санкт-Петербурга больше всех за минувший год заработал вице-губернатор Сергей Дрегваль, курирующий сферу тарифов, энергетики и инженерного обеспечения. Его годовой доход составил 59 млн рублей. Об этом свидетельствую данные деклараций членов городского правительства.
Дрегваль, несмотря на внушительный объём годового дохода, обладает скромным имуществом. Ему принадлежит только квартира площадью в 138,7 кв. м, а ещё одна квартира (41,5 кв. м) находится в пользовании.
Дрегваль занимает пост вице-губернатора по энергетике и тарифам с января 2021 года. Ранее он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», с 23 ноября 2020 года был советником губернатора Санкт‑Петербурга.
На втором месте по личным доходам за 2021 год находится вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования, городские архивы и загсы. Её годовой доход составил 28 млн 138 тыс. рублей. Потехиной принадлежит земельный участок площадью в 1354 кв. м. и дача площадью в 372,8 кв. м. Также вице-губернатор владеет квартирой (249,6 кв. м) и двумя машино-местами, оба по 13,3 кв. м. У Потехиной есть автомобиль премиум-класса Toyota Lexus RX 350.
Затем по уровню дохода расположился вице-губернатор Максим Соколов. У него показатель дохода составил 11 млн 188 тыс. рублей. А доход супруги Соколова составил 30 млн 762 тыс. рублей. Бывшему министру транспорта РФ принадлежит квартира (32,2 кв. м) и два нежилых помещения (7,9 кв. м и 145,5 кв. м).
Также ему принадлежат доля земельного участка (3180 кв. м), половина квартиры (127,7 кв. м), ⅔ квартиры (85,2 кв. м), 1/26 нежилого помещения (614,4 кв. м), 1/41 нежилого помещения (1323,7 кв. м), а также 1/10 нежилого помещения (647 кв. м).
Напомним, Максим Соколов координирует деятельность сразу нескольких городских комитетов. Среди них комитет по развитию транспортной инфраструктуры, по развитию туризма, по транспорту, по инвестициям и по промышленной политике, инновациям и торговле.
Самым скромным по уровню годового дохода стал вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий — всего 2,5 млн рублей. Среди прочего стоит отметить, что годовой доход супруги вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина составил 42 млн 306 тыс. рублей, в то время как у самого вице-губернатора – 4 млн 100 тыс. рублей. Разница в доходах наблюдается и у «строительного» вице-губернатора Николая Линченко, 3 млн 133 тыс. рублей против 12 млн рублей у супруги.
Глава администрации губернатора — вице-губернатор Валерий Пикалёв оказался неравнодушным к мотоциклам. В его автопарк входят три таких транспортных средства различных марок: Ducati, Harley-Davidson и Triumph. Вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский владеет электромобилем Tesla Model S 90D. А у Анатолия Повелия помимо современной машины марки Mercedes имеется раритетный ГАЗ-21 «Волга».
Всё заявленное имущество вице-губернаторов находится на территории Российской Федерации.