Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Среди членов правительства Санкт-Петербурга больше всех за минувший год заработал вице-губернатор Сергей Дрегваль, курирующий сферу тарифов, энергетики и инженерного обеспечения. Его годовой доход составил 59 млн рублей. Об этом свидетельствую данные деклараций членов городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Ленину у здания Смольного

Дрегваль, несмотря на внушительный объём годового дохода, обладает скромным имуществом. Ему принадлежит только квартира площадью в 138,7 кв. м, а ещё одна квартира (41,5 кв. м) находится в пользовании.

Дрегваль занимает пост вице-губернатора по энергетике и тарифам с января 2021 года. Ранее он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», с 23 ноября 2020 года был советником губернатора Санкт‑Петербурга.

На втором месте по личным доходам за 2021 год находится вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования, городские архивы и загсы. Её годовой доход составил 28 млн 138 тыс. рублей. Потехиной принадлежит земельный участок площадью в 1354 кв. м. и дача площадью в 372,8 кв. м. Также вице-губернатор владеет квартирой (249,6 кв. м) и двумя машино-местами, оба по 13,3 кв. м. У Потехиной есть автомобиль премиум-класса Toyota Lexus RX 350.

Затем по уровню дохода расположился вице-губернатор Максим Соколов. У него показатель дохода составил 11 млн 188 тыс. рублей. А доход супруги Соколова составил 30 млн 762 тыс. рублей. Бывшему министру транспорта РФ принадлежит квартира (32,2 кв. м) и два нежилых помещения (7,9 кв. м и 145,5 кв. м).

Также ему принадлежат доля земельного участка (3180 кв. м), половина квартиры (127,7 кв. м), ⅔ квартиры (85,2 кв. м), 1/26 нежилого помещения (614,4 кв. м), 1/41 нежилого помещения (1323,7 кв. м), а также 1/10 нежилого помещения (647 кв. м).

Напомним, Максим Соколов координирует деятельность сразу нескольких городских комитетов. Среди них комитет по развитию транспортной инфраструктуры, по развитию туризма, по транспорту, по инвестициям и по промышленной политике, инновациям и торговле.

Самым скромным по уровню годового дохода стал вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий — всего 2,5 млн рублей. Среди прочего стоит отметить, что годовой доход супруги вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина составил 42 млн 306 тыс. рублей, в то время как у самого вице-губернатора – 4 млн 100 тыс. рублей. Разница в доходах наблюдается и у «строительного» вице-губернатора Николая Линченко, 3 млн 133 тыс. рублей против 12 млн рублей у супруги.

Глава администрации губернатора — вице-губернатор Валерий Пикалёв оказался неравнодушным к мотоциклам. В его автопарк входят три таких транспортных средства различных марок: Ducati, Harley-Davidson и Triumph. Вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский владеет электромобилем Tesla Model S 90D. А у Анатолия Повелия помимо современной машины марки Mercedes имеется раритетный ГАЗ-21 «Волга».

Всё заявленное имущество вице-губернаторов находится на территории Российской Федерации.