Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В мультимедийном парке «Россия — моя история» в Петербурге 27 апреля состоится открытие выставки «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости», подготовленной Музеем современной истории России. Посетители увидят материалы, связанные с военной деятельностью НАТО, в том числе в отношении СССР и России, а также трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, подтверждающие причастность НАТО к нацистской агрессии против Донбасса.

Выставка о НАТО откроется в мультимедийном парке Россия — моя история

Как сообщили 21 апреля в пресс-службе Исторического парка «Россия — Моя история», среди представленных тем выставки — планы нападения США и их союзников на СССР, локальные конфликты второй половины XX века вплоть до натовских бомбардировок Югославии в 1999 году, современные события на территории Украины, которой страны НАТО поставляют оружие и военную технику.

Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактах и документах из собрания Музея современной истории России, а также предоставленных Министерством обороны РФ трофеях из зоны проведения специальной военной операции на Украине, подтверждающих участие НАТО в подготовке военной агрессии киевского режима в Донбассе.

«Выставка будет расположена в мультимедийной экспозиции «XX век» и продлится до 20 мая 2022 года. Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 12+», — добавили организаторы.