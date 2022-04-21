Москва, , 11:53 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко планирует в августе провести свой последний бой в карьере. Об этом 21 апреля сообщает ТАСС.

Федор Емельяненко Stadium.ru

«Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул», — сказал Емельяненко.

По его словам, так получается, что поединок за титул чемпиона Bellator, который станет для него последним, пройдёт не в России.

Ранее планировалось организовать этот бой на Красной площади в Москве. Но в связи с санкциями проведение поединка в России стало невозможным.

Также Емельяненко рассказал, что его соперником может стать победитель боя между Чейком Конго и Райаном Бейдером, который пройдёт в мае. При этом он хочет ещё раз сразиться с Бейдером, которому проиграл в 2019 году.

Напомним, 45-летний Емельяненко провёл за карьеру 47 боёв, в которых одержал 40 побед, потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Читайте ранее в этом сюжете: Фёдор Емельяненко заявил о желании провести бой-реванш с Вердумом