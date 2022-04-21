Улан-Удэ, 21 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Бурятии суд удовлетворил требования прокуратуры о закупке автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

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Ранее прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ в ходе проверки установила, что на балансе Станции скорой медпомощи находится 36 автомобилей, 15 из которых используется уже более пяти лет. Фактически в эксплуатации остаются 30 автомобилей.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд, потребовав обязать министерство здравоохранения республики профинансировать закупку 15 автомобилей скорой помощи класса «В».

«Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу», — добавили в ведомстве.