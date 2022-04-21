Пекин, , 11:52 — REGNUM На долгосрочную перспективу в интересах Пекина — сломать американскую гегемонию, построить действительно взаимосвязанный и взаимозависимый мир с Россией в качестве своего близкого партнёра, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 апреля, комментируя высказывания председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, китайский лидер заявил, что руководство КНР не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.

« Сейчас в интернете гуляет много рассуждений о подходе Пекина к нынешнему обострению конфликта между Западом и Россией. Комментаторы либерально-прозападного направления делают упор на то, что с США и их союзниками Китай связан гораздо более крепкими и разнообразными торгово-экономическими связями, чем с Россией, и, соответственно, этой своей привязкой к Западу он и будет руководствоваться. Заявление Си Цзиньпина о том, что его страна выступает против односторонних санкций и не намерена следовать двойным стандартам в урегулировании международных вопросов, расставляет тут ясные акценты.

Россия и Китай, напомню, никогда не заявляли, что их целью является формирование военно-политического блока; тем более они не заинтересованы инициировать усиление глобального противостояния. Тем не менее, перед лицом усиления давления со стороны США и их союзников Пекин вынужден ощетиниваться. Мы это видим сейчас по обстановке вокруг Тайваня.

Развитые связи с Западом — это хорошо только внешне, только до поры до времени. Россия сейчас пожинает плоды увлечённости этим — Китай наблюдает и делает выводы. Те, кто пытается убедить нас, что стратегически на первое место Китай будет ставить сохранение своей привязки к Западу (а речь может идти только об этом, равноправных отношений Запад не потерпит), либо не видят дальше своего носа, либо заведомо пытаются ввести своих слушателей и читателей в заблуждение.