Абинск, Краснодарский край, 21 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Тело пожилой женщины обнаружено на месте пожара в жилом доме в Абинском районе Краснодарского края утром 21 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар

Пожар в частном доме на улице Труда в Ачинске произошёл рано утром 21 апреля. Пожарных вызвали соседи, заметившие возгорание.

Пожарные после тушения пожара обнаружили тело 80-летней хозяйки дома.

По факту гибели женщины организована доследственная проверка, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.