Москва, , 11:52 — REGNUM Компания IKEA собирается вновь открыть магазины в России и ищет для этого возможности. Об этом 21 апреля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

IKEA mastrminda

По его словам, сейчас компании сложно наполнить ассортиментную матрицу.

«Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход», — сказал чиновник.

В эфире проекта «Народный вопрос» Евтухов рассказал, что бизнес IKEA в России построен таким образом, что часть продукции привозится из других стран, а часть производится на территории страны.