Биробиджан, 21 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Обойтись без проведения спецоперации России в защиту Донбасса было невозможно. В этом уверен товарищ атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества Яков Маманазаров, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.

Правительство Омской области Акция в поддержку спецоперации

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Он также выразил надежду, что спецоперация скоро закончится миром и воссоединением России и Украины.

«Хочется, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы наши дети живыми, целыми и невредимыми вернулись домой. Чтобы они подавили всю эту нацистскую, неонацистскую нечисть. Чтобы наступил мир, и наши братские государства смогли вновь воссоединиться и дальше продолжать свой путь. Без этого вмешательства просто было невозможно. Многие думают, что там демократическое государство, но мы из многих источников знали, общались с людьми, мы сами имеем корни из Украины, и мы видим отношение к этому всему, как люди стали превращаться из людей в нечисть, перестали с нами общаться, перестали воспринимать как родных и близких, а стали воспринимать как врагов и стали плясать под дудку других», — сказал Яков Маманазаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель семейного клуба «Лад» Биробиджанской епархии РПЦ Анна Еренкова заявила, что Россия – не половая тряпка, об которую можно вытирать ноги, а матушка-защитница. Она призналась, что гордится своей страной.