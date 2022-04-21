Стокгольм, , 11:57 — REGNUM 20 апреля в студии телеканала SVT встретились бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и экс-лидер «Зеленых» Мария Веттерстранд, которые обсудили вопрос, насколько обоснованным и продуманным является возможное решение Швеции о вхождении страны в НАТО. По мнению Веттерстранд, в Швеции не было проведено тщательного анализа, однако Бильдт с ней не согласен.

Карл Бильдт Bengt Nyman

«За последние годы у нас было два правительственных расследования, которые освещали, что означает вступление в НАТО и другие альтернативы в области политики безопасности. Они, наверное, не продавались в газетных киосках на каждом углу [смех] … Я согласен и сожалею, что уровень ведения дебатов по вопросам безопасности не впечатляет. Но вопрос изучен вдоль и поперек теми, кто этим занимается», — сказал Бильдт.

Он также обратил внимание зрителей на тот факт, что сейчас в Швеции все партии включены в процесс формирования политики безопасности в нынешних условиях.

Напомним, что партруководство «Социал-демократов» примет решение по вопросу НАТО в мае.