Москва, 21 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Правительство РФ должно обеспечить малому и среднему бизнесу дешевое льготное кредитование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Предприниматель

«Кредиты для малого и среднего бизнеса – это основа развития предпринимательства. Это дополнительные рабочие места, налоги в бюджет и прочее. Но у МСП, как правило, оборотных средств не густо, и кредиты для их развития жизненно необходимы. Однако в условиях очень жёсткой денежно-кредитной политики доступ к кредитам стал очень ограниченным – слишком высокие проценты. Для сохранения и развития сферы МСП ставка обязательно должна быть льготной. К сожалению, государство не стремится обеспечить эту ставку. Видимо, монетарное лобби в правительстве сильно, – сказал Ковригин. — Исполнительная власть боится нести дополнительные расходы. Однако эти льготы не являются инфляционным фактором! Наоборот, обеспечив развитие бизнеса, рост совокупного предложения, мы можем добиться сдерживания инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова объяснила, сможет ли российское государство обеспечить предпринимателей дешевыми кредитами.