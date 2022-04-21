Базарак, Афганистан, , 11:51 — REGNUM В провинции Панджшер в Афганистане прошли ливни, вызвавшие наводнения. О проливных дождях в нескольких провинциях страны ранее предупреждало метеорологическое бюро Афганистана.

Размытый спуск ©Наталья Костерина

Ахмад Зия Яздани, директор управления по борьбе со стихийными бедствиями Панджшера, сообщил газете «8 Собх», что наводнения в провинции разрушили дороги провинциального значения, а также дороги и сельскохозяйственные угодья в уезде Шотул.

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Яздани сказал, что дороги провинциального значения будут вскоре открыты для движения и добавил, что ведётся работа по оценке степени ущерба, нанесённого населению.

Напомним, Панджшер — гористая провинция, со сложным рельефом. Весной в провинции часты наводнения.