Москва, , 11:49 — REGNUM К антироссийским санкциям, инициированным Западом, Япония присоединилась символически, но серьезных ограничений пока не ввела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Флаги России и Японии S Solomonov

«В 2021 году товарооборот России с Японией вырос в денежном выражении за счет взлёта цен на энергоносители и иные виды сырья, поставляемые в Японию из РФ, – сказал Станкевич. — Россия уже традиционно снабжает Японию углём, нефтью и природным газом. По поставкам угля Россия занимает второе место, обеспечивая примерно 12,5% потребностей. По поставкам нефти (3,63% импорта) и СПГ (8,84% импорта) Россия для Японии на пятом месте. Ну, а из Японии в Россию до сих пор шли в основном автомобили и их компоненты. Поэтому Япония символически присоединилась к международным санкциям против России, инициированным Западом, но серьёзных мер пока не приняла, ибо ограничения на поставки сырья гораздо сильнее ударят по японской экономике, чем по российской».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у властей Японии нет выбора в проведении антироссийской санкционной политики.

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