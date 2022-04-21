Хельсинки, , 11:52 — REGNUM Политический процесс вокруг решения по подачи заявки на вступление в НАТО набрал серьезные обороты в Финляндии. 20 апреля в эдускунте представители парламентских партий пять часов обсуждали анализ политики безопасности, представленный правительством на прошлой неделе. По данным собкора шведского телеканала SVT в Финляндии Лиселотт Линдстрём, сейчас уже практически все указывает на то, что страна подаст заявку на членство в оборонном альянсе.

Финляндия (3) Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о подачи заявки принимает правительство Финляндии, но широкая поддержка в эдускунте абсолютно необходима. В ближайшие недели партии и члены риксдага должны решить, следует ли Финляндии подавать заявку на членство или нет.

«После … дебатов трудно сделать другой вывод, кроме того, что Финляндия все же вступает в НАТО», — прокомментировала Линдстрём дебаты в парламенте, состоявшиеся 20 апреля.

Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил в ходе парламентских прений, что если Финляндия и Швеция одновременно подадут заявку на членство, то странам будет легче противостоять возможной реакции России.

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