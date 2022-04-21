Стокгольм, 21 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. По словам бывшего лидера «Зеленых» Марии Веттерстранд, еще слишком рано принимать обоснованное решение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом она 20 апреля объявила в эфире телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Принимать быстрые решения в такой экстренной ситуации, в какой мы сейчас находимся, очень рискованно», — подчеркивает Веттерстранд.

Сейчас бывший политик проживает в Финляндии и считает, что эта страна имеет все же больше оснований для вхождения в НАТО.

«Понимаете ли, речь идет о том, как много дебатов было проведено в этой стране, насколько вопрос был исследован. И это может быть связано отчасти с тем, насколько хорошо они знают Россию на высшем политическом уровне и на уровне ученых», — объяснила Веттерстранд.