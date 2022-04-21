Рига, 21 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Парламент Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают лишение гражданства поддерживающих военную спецоперацию России на Украине. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Сейм в четверг, 21 апреля, во втором — окончательном — чтении поддержал признанные срочными поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления… против другого демократического государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о том, что человек как-либо поддерживал спецоперацию, будут предоставляться органами госбезопасности.