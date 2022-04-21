Стокгольм, 21 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Последние события на территории Украины и развернувшиеся в Швеции дебаты о политике безопасности коренным образом изменили отношение жителей страны к НАТО. По данным последнего опроса Novus, впервые более половины избирателей выступают за членство в НАТО. Это открывает правящим «Социал-демократам» путь к изменению своей позиции. Об этом в своей авторской статье от 20 апреля написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм, Швеция

«Мнения шведов по вопросу о НАТО долгое время были очень разделены. Долгое время общественное мнение разделялось на три части. Одна треть была за, одна треть против, а последняя треть была не уверена», — отметил Кнутсон.

Затем журналист отметил, что спецоперация России на Украине привела к тому, что противников и неопределившихся в Швеции по вопросу НАТО значительно поубавилось.

«Поддержка членства Швеции в НАТО будет еще сильнее, если Финляндия в то же время вступит в НАТО. В этом случае уже 64% шведов считают, что их странах должна присоединиться, и только 19% выступают против», — написал Кнутсон.

«Чем больше общественная поддержка, тем легче руководству Социал-демократов будет убедить партию согласиться на вступление в НАТО», — заключил журналист.