Москва, 21 апреля 2022, 11:43 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели девушки при обрушении части здания корпуса вуза в Иванове в марте 2021 года. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе СК России.
Бастрыкин также поручил центральному аппарату СК России проанализировать ответы, данные матери погибшей на её неоднократные обращения в региональное следственное управление.
Как сообщало ИА REGNUM, 20-летняя девушка погибла 31 марта 2021 года в Иванове — она шла по улице, когда на неё обрушилось ограждение с кровли учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета. Причиной обрушения стало скопление снега и изношенность кирпичной кладки. Обвиняемым по уголовному делу о халатности проходит директор административно-хозяйственной службы, дело рассматривает суд.