Москва, 21 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели девушки при обрушении части здания корпуса вуза в Иванове в марте 2021 года. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе СК России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«В связи с неоднократными обращениями матери погибшей в марте 2021 года девушки, на которую обрушился кусок фасада со здания ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ивановской области Самодайкину В. В. представить повторный доклад о собранной доказательственной базе», — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил центральному аппарату СК России проанализировать ответы, данные матери погибшей на её неоднократные обращения в региональное следственное управление.

Как сообщало ИА REGNUM, 20-летняя девушка погибла 31 марта 2021 года в Иванове — она шла по улице, когда на неё обрушилось ограждение с кровли учебного корпуса Ивановского государственного политехнического университета. Причиной обрушения стало скопление снега и изношенность кирпичной кладки. Обвиняемым по уголовному делу о халатности проходит директор административно-хозяйственной службы, дело рассматривает суд.