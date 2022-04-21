Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Novus, впервые большинство граждан Швеции выступают за членство страны в НАТО. 51% респондентов хотят, чтобы Швеция присоединилась к оборонному альянсу. Об этом 20 апреля сообщил телеканал SVT.

Швеция

Согласно предыдущему опросу Novus, чуть более недели назад, 45% шведов высказались за членство в НАТО. Сейчас поддержка впервые превысила 50%.

Опрос Novus был проведен после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Стокгольм и провела совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон. Считается, что Финляндия вплотную приблизилась к тому, чтобы подать заявку на вступление в НАТО, что также может увеличить вероятность того, что Швеция последует ее примеру.

В последнем опросе Novus, проведенном в период с 14 по 20 апреля, приняли участие 1 010 человек.