Донецк, 21 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Железной Балки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено три гранаты из подствольного гранатомета, а также было применено стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в ходе военных действий на территории ДНР украинские вооруженные формирования потеряли убитыми 57 человек.