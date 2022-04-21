Курск, , 11:42 — REGNUM В Курске традиционная праздничная демонстрация 1 мая не состоится. Как сообщила пресс-служба областной администрации, вместо неё на Театральной площади в 11:00 Федерация организаций профсоюзов проведёт торжественный митинг.

1 МАЯ. Плакат Советской эпохи

Областной центр уже готовится к празднованию Дня Победы. В 10:00 9 мая в районе мемориального комплекса «Курская дуга» на проспекте Победы состоится военный парад, в котором примут участие пешие колонны войск Курского гарнизона.

Шествие «Бессмертного полка» начнётся в 13:00 от площади Перекальского до Красной площади. Для обеспечения безопасности будет организован тщательный досмотр, установлены рамки металлодетекторов.