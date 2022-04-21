Чебоксары, 21 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Чувашии 6% школьников получают образование на чувашском языке. 37% учащихся школ изучают родной язык в качестве самостоятельного предмета. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования 25 апреля Дня чувашского языка.

https://chuvash.gks.ru/ Данные Чувашстата

В ведомстве отмечают, что в республике насчитываются 417 образовательных организаций, где свыше 148 тыс. человек готовят по основным программам общего образования. В том числе образование на русском языке получают 94% учащихся, на чувашском – 6%. В качестве самостоятельного предмета чувашский язык изучают около 55 тыс. детей, или 37% школьников.

В Чувашстате выделяют роль других регионов в сохранении чувашского языка. В частности, в Татарии и Башкирии преподавание на чувашском языке ведётся соответственно для 648 и 228 учащихся. В качестве предмета чувашский язык в Татарии и Башкирии изучают по 3 тыс. школьников, в Ульяновской области – 477 человек, в Самарской области – 102 ученика.

Напомним, что в Чувашии два государственных языка: русский и чувашский.

Как сообщало ИА REGNUM, День чувашского языка ежегодно отмечается (с 1992 года) 25 апреля и приурочен ко Дню рождения выдающегося чувашского просветителя и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева (1848 – 1930). Он был основателем Симбирской чувашской школы, создателем чувашского алфавита и переводчиком православной литературы. Также внёс большой вклад в создание системы образования народов Поволжья и Урала, подготовку национальных кадров и формирование духовно-нравственных ценностей.