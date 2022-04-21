Москва, 21 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Жителей Москвы 21 апреля ожидают дожди и до 9 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, погоду в российской столице 21 апреля определяет атмосферный фронт с юга, будет облачно, временами будут идти дожди.

«Максимальная температура воздуха в столице составит +7…+9 градусов, в Подмосковье — +5…+11 градусов тепла», — сказал он на своем YouTube-канале.

Вместе с тем, добавил он, столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку +20 в Москве во вторник, 26 апреля.