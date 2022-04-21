Москва, 21 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Самыми любимыми продуктами питания у жителей России для приготовления завтрака являются яйца (13,3%), творог (11,4%), молоко (9,8%), овсяная крупа (9,2%) и йогурт (7,4%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Wikimedia.org Продукты питания

На обед российские граждане предпочитают есть мясо (11,6%), макароны (9,9%), рис (9,6%), картофель (8,5%) и лук (6,9%). Лук применяют чаще для приготовления блюд.

Наибольшей популярностью на ужин пользуются такие продукты как рис (10,5%), картофель (10,1%), мясо (8,7%), лук (8,9%) и макароны (8,7%). Отмечается, что соль, сахар и вода не включены, так как используются в большинстве блюд.

Опрос проведён в марте 2022 года в городах России с населением более 10 тысяч человек.

ИА REGNUM сообщало, имеют запасы продуктов питания большинство жителей России (85%).

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