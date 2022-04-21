Самара, , 12:10 — REGNUM Доход председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова за 2021 год составил 11 414 471,43 рублей. Эта информация опубликована на сайте Самарской губернской думы.

Чиновник Business-vector.info

Сообщается, что Котельников имеет в собственности земельный участок 1000 кв. метров, земельный участок (общая долевая, 1847/2688,9) 2688,9 рублей, квартиру (общую совместную с супругой) 202 кв. метров.

Его супруга имеет в собственности земельный участок 870,2 кв. метров, жилой дом 387,8 кв. метров, квартиру (общую совместную с супругом) 202 кв. метров, квартиру 82,6 кв. метров, машиноместо (общая долевая 1/8 доля) 225,2 кв. метров, автомобиль Фольксваген Тигуан.

Доход председателя комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрея Мурзова в прошлом году составил 93 764 667,01 рублей. У него в собственности находятся несколько земельных участков, квартира 104 кв. метров, три гаража, два нежилых помещения, а также гидроцикл.

Его супруга в 2021 году получила доход в размере 20 632 002,52 рублей. У нее в собственности также находятся несколько земельных участков, жилой дом 276,1 кв. метров, часть жилого дома 124,2 кв. метров, квартира 66,9 кв. метров, гараж (общая долевая доля в праве 137 448/ 1 998 900) 1998,9 кв. метров, два нежилых помещения, два нежилых здания, два помещения, а также прицеп ГКП 8551.

Заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Владимир Дуцев за прошлый год заработал 56 673 815,62 рублей. В его собственности находится два земельных участка, жилой дом 308,3 кв. метров, квартира (общая совместная собственность) 247 кв. метров, несколько нежилых помещений, автомобиль BMW 6301 COUPE, автобус ПАЗ.

Его супруга в 2021 году заработала 2 084 286,27 рублей. Она имеет в собственности квартиру (общая совместная собственность) 247 кв. метров, автомобиль Мерседес GLC 300.

Также на сайте Самарской губернской думы опубликованы и сведения о доходах других депутатов этой думы в 2021 году.