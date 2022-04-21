Рига, , 11:38 — REGNUM Парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект, предусматривающий лишение гражданства за поддержку спецоперации России на Украине. Об этом 21 апреля сообщает Delfi.

Латвия Pixabay.com

Латвийские депутаты одобрили поправки в законодательство, по которым гражданства Латвии могут лишить человека, поддерживающего специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии считают, что в 2023 году смогут отказаться от потребления российского природного газа.