Сан-Диего, США, , 11:38 — REGNUM Музыкант Ник Джонас и его супруга, модель Приянка Чопра, выбрали индийское имя для своей новорождённой дочери. Об этом 21 апреля пишет TMZ.

Приянка Чопра и Ник Джонас Bollywood Hungama

По данным СМИ, пара назвала ребёнка Мальти Мари Чопра Джонас. Девочка родилась 15 января 2022 года в одной из больниц в Сан-Диего (США).

ИА REGNUM напоминает, что Ник Джонас и Приянка Чопра начали встречаться в 2018 году — спустя несколько месяцев они поженились на родине модели в Индии. В конце января 2022 года пара сообщила, что суррогатная мать родила им первенца.

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