Сан-Диего, США, 21 апреля 2022, 11:38 — REGNUM Музыкант Ник Джонас и его супруга, модель Приянка Чопра, выбрали индийское имя для своей новорождённой дочери. Об этом 21 апреля пишет TMZ.
По данным СМИ, пара назвала ребёнка Мальти Мари Чопра Джонас. Девочка родилась 15 января 2022 года в одной из больниц в Сан-Диего (США).
ИА REGNUM напоминает, что Ник Джонас и Приянка Чопра начали встречаться в 2018 году — спустя несколько месяцев они поженились на родине модели в Индии. В конце января 2022 года пара сообщила, что суррогатная мать родила им первенца.
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