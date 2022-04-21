Сан-Диего, США, 21 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Музыкант Ник Джонас и его супруга, модель Приянка Чопра, выбрали индийское имя для своей новорождённой дочери. Об этом 21 апреля пишет TMZ.

Bollywood Hungama Приянка Чопра и Ник Джонас

По данным СМИ, пара назвала ребёнка Мальти Мари Чопра Джонас. Девочка родилась 15 января 2022 года в одной из больниц в Сан-Диего (США).

ИА REGNUM напоминает, что Ник Джонас и Приянка Чопра начали встречаться в 2018 году — спустя несколько месяцев они поженились на родине модели в Индии. В конце января 2022 года пара сообщила, что суррогатная мать родила им первенца.