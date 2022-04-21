Элиста, , 11:38 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 31 человек, после COVID-19 выздоровели 42 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 21 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В двух ковидных госпиталях лечатся 45 пациентов. Состояние трёх заболевших врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 50 935 носителей коронавируса, выздоровели 49 685 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 838 человек.