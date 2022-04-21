* запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 21 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе командир, были убиты в результате перестрелки с неизвестными боевиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Даште-Кала. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, инцидент произошёл в ночь на 21 апреля, нападавшие забрали восемь единиц оружия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахара также пока не дали комментариев.