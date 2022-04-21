Пенза, 21 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Пензе 84-летняя женщина после прихода мнимого социального работника лишилась более 300 тыс. рублей. По приметам злоумышленницу быстро задержали, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

40.мвд.рф Кража денег

Со слов пострадавшей, неизвестная женщина представилась социальным работником и проникла в квартиру пенсионерки. Отвлекая внимание хозяйки, она похитила из лежащей на диване папки денежные средства в сумме 372 тыс. рублей. Пенсионерка запомнила приметы лжесоцработника и передала их сотрудникам полиции.

Личность подозреваемой быстро установили. Ей оказалась 36-летняя жительница Воронежской области. Женщину задержали. Она признала вину и раскаялась в содеянном. Деньги пострадавшей вернули в полном объеме.

Аферистка убедила пенсионерку, что ей положены дополнительные выплаты на покупку лекарств и ежегодная выплата для приобретения путевки на санаторно-курортное лечение. Для их получения необходимо написать заявление. Ослабив бдительность хозяйки, злоумышленница украла деньги.

Подозреваемая заключена под стражу. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Мокшанском районе Пензенской области сотрудники полиции задержали жителя Саранска, находящегося в федеральном розыске.

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