Тбилиси, 21 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не сможет добиться проведения в стране досрочных парламентских выборов. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики от другой оппозиционной партии «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Политик прокомментировал заявления представителей ЕНД о намерении начать серию протестных акций. Партия хочет актуализировать требования 2020 года о проведении внеочередных выборов.

«Придумывать невыполнимые планы, а потом выдавать их за действительное через собственные СМИ – это проблема. Подобное столько раз провалилось», — сказал Мегрелишвили.

Он надеется, что сторонники ЕНД сами не верят в то, что можно реализовать такие планы.

Напомним, осенью 2020 года лидеры всех оппозиционных партий назвали итоги выборов в парламент «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. К апрелю 2021 года большинство оппозиционных депутатов согласились работать в парламенте. Последней партией, прекратившей бойкот парламента в июне, стала ЕНД. Осенью 2021 года «националы» сосредоточились на протестных акциях, требуя освободить из тюрьмы своего лидера Саакашвили.