Якутск, 21 апреля 2022, 11:48 — REGNUM В Якутске обсудили реализацию программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». По этой теме провели специальное совещание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе администрации города.
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На 2022 год запланировано благоустройство 75 дворов в Якутске и 124 — в целом по республике. Программу будут реализовывать в 37 муниципалитетах региона. Проекты модернизации дворов уже готовы и проходят экспертизу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии распорядился централизованно закупать материалы для реализации программы «1000 дворов». Эту задачу он назвал важной.