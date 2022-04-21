Якутск, 21 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Якутске обсудили реализацию программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». По этой теме провели специальное совещание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе администрации города.

Government.ru Благоустройство двора

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На 2022 год запланировано благоустройство 75 дворов в Якутске и 124 — в целом по республике. Программу будут реализовывать в 37 муниципалитетах региона. Проекты модернизации дворов уже готовы и проходят экспертизу.

«В данное время полным ходом идёт процедура заключения контрактов, определены конкретные подрядные организации. Строительно-монтажные работы должны начаться с 1 мая и завершиться не позднее 1 ноября», — отметила руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Ирина Алексеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии распорядился централизованно закупать материалы для реализации программы «1000 дворов». Эту задачу он назвал важной.