Турин, Италия, , 11:37 — REGNUM Туринский «Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» во втором матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Логотип Ювентуса

В составе «Ювентуса» голы забили нападающий Федерико Бернардески на 32-й минуте и защитник Данило на 94-й.

Напомним, в первом матче «Ювентус» победил со счётом 1:0. Таким образом, туринский клуб вышел в финал Кубка Италии, в котором сыграет с миланским «Интером».

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