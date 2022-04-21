Москва, , 11:59 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск православного прихода храма Святителя Григория Неокесарийского. За истцом было признано право собственности на самострой — здание часовни общей площадью 76,6 кв. м. Решение в законную силу ещё не вступило, его могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Часовня Андрей Репин © ИА REGNUM

Судьей Махалкиным было признано право собственности на здание московской часовни, которое возвели по улице Большая Полянка, вл. 29/32, стр. 4,5/Старомонетный переулок, вл. 34.

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года.

Ранее суд также удовлетворил иск православного прихода храма Архангела Михаила в Овчинниках о правах на самострой общей площадью 543,2 кв. м.

В арбитраже Коми также слушается дело по иску православного прихода храма святого пророка Илии п. Абезь Интинского района. Истец пытается установить принадлежность здания храма. Исковое заявление пока оставлено без движения.

В Томской области также без движения оставлен иск ещё одной религиозной организации о предоставлении земельного участка. Ответчиком в деле выступает управление Росимущества.

А в Новосибирске за права на объект, который пока не раскрывался, судится «Православная старообрядческая община» во имя Рождества Богородицы.