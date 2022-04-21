Москва, 21 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск православного прихода храма Святителя Григория Неокесарийского. За истцом было признано право собственности на самострой — здание часовни общей площадью 76,6 кв. м. Решение в законную силу ещё не вступило, его могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Часовня

Судьей Махалкиным было признано право собственности на здание московской часовни, которое возвели по улице Большая Полянка, вл. 29/32, стр. 4,5/Старомонетный переулок, вл. 34.

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года.

Ранее суд также удовлетворил иск православного прихода храма Архангела Михаила в Овчинниках о правах на самострой общей площадью 543,2 кв. м.

В арбитраже Коми также слушается дело по иску православного прихода храма святого пророка Илии п. Абезь Интинского района. Истец пытается установить принадлежность здания храма. Исковое заявление пока оставлено без движения.

В Томской области также без движения оставлен иск ещё одной религиозной организации о предоставлении земельного участка. Ответчиком в деле выступает управление Росимущества.

А в Новосибирске за права на объект, который пока не раскрывался, судится «Православная старообрядческая община» во имя Рождества Богородицы.