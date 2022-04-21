Кинешма, Ивановская область, , 11:36 — REGNUM Концентрация вредных и опасных веществ в воздухе после пожара на химическом заводе в Кинешме Ивановской области нулевая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кинешмы.

Пожар 76.mchs.gov.ru

«Автомобилем радиационной и химической защиты (Иваново) произведён забор проб воздуха на месте возгорания. Концентрация вредных и опасных веществ нулевая», — сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, около 08:55 на территории химического завода в Кинешме Ивановской области произошёл пожар. Возгорание ликвидировали к 10:45, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем.

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